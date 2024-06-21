«Зиму просидели без отопления, сейчас - без воды»: в Омске сотни людей продолжают ждать горячую воду, которую не дают из-за многочисленных повреждений труб и долгов.
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«Зиму просидели без отопления, сейчас - без воды»: в Омске сотни людей продолжают ждать горячую воду, которую не дают из-за многочисленных повреждений труб и долгов.