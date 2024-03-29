Теплые выходные в Москве могут спровоцировать пробуждение мух

Резкое потепление в Москве в ближайшие выходные дни 30 и 31 марта может активизировать мух. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.
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