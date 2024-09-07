Российские военные поразили аэродром и склады вооружений ВСУ

Российская армия поразила инфраструктуру военного аэродрома, склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения и цеха по производству компонентов для беспилотников «Паляница» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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