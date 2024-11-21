Каррера высказался о недопуске России на ЧМ-2026: «Плохая новость для футбола»

Итальянский тренер Массимо Каррера, под руководством которого московский «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России, высказался о вероятном недопуске российской сборной на чемпионат мира 2026 года.
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