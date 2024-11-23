ДНР и РЭУ им. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

На встрече, которая прошла 22 ноября Денис Пушилин и ректор университета Иван Лобанов договорились организовать совместное научное исследование промышленного потенциала ДНР, а также создать экспертные сообщества с учетом различных направлений экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии