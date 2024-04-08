Мошенники используют новую схему с фишинговыми рассылками от Google

Новая мошенническая съема появилась на территории РФ. Злоумышленники отправляют клиентам банка фишинговые ссылки от имени популярного сервиса компании Google — Looker Studio, рассказали авторы газеты «Известия» со ссылкой на компанию F.
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