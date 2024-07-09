Украйна — вечная колония

Пожалуй, мы все уже за тридцать с лишним лет привыкли к тому, что граждане и элита соседнего государства, расположившегося на землях Юго-Западного края Руси, верят в то, что это их государство вполне самостоятельное, независимое и обладающее всеми атрибутами «державности».
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