Украйна — вечная колония

Пожалуй, мы все уже за тридцать с лишним лет привыкли к тому, что граждане и элита соседнего государства, расположившегося на землях Юго-Западного края Руси, верят в то, что это их государство вполне самостоятельное, независимое и обладающее всеми атрибутами «державности».