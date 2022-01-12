Столтенберг сообщил министрам обороны ЕС итоги Совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал участникам встречи министров обороны Евросоюза о результатах заседания Совета Россия — НАТО, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал участникам встречи министров обороны Евросоюза о результатах заседания Совета Россия — НАТО, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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