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Столтенберг сообщил министрам обороны ЕС итоги Совета Россия — НАТО

Столтенберг сообщил министрам обороны ЕС итоги Совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал участникам встречи министров обороны Евросоюза о результатах заседания Совета Россия — НАТО, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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