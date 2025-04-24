Ученые доказали, что в Римской империи гладиаторы бились со львами

Следы укусов на скелете римской эпохи, найденном в Йорке, являются доказательством того, что гладиаторы сражались с животными, заявила профессор Бекки Гоуленд с кафедры археологии Даремского университета, 24 апреля передает Sky News.
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