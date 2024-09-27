Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Минобороны КНР: межармейское взаимодействие Китая и США содействуют взаимопониманию и контролю рисков

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Межармейские взаимодействие Китая и США содействует взаимопониманию между двумя сторонами, а также предотвращению ошибочных суждений и контролю за рисками, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг на очередной ведомственной пресс-конференции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх