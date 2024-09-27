Минобороны КНР: межармейское взаимодействие Китая и США содействуют взаимопониманию и контролю рисков

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Межармейские взаимодействие Китая и США содействует взаимопониманию между двумя сторонами, а также предотвращению ошибочных суждений и контролю за рисками, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в четверг на очередной ведомственной пресс-конференции.