⚡️ДТП с пострадавшими произошло на федеральной трассе в Новониколаевском районе Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 10-45 час.
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⚡️ДТП с пострадавшими произошло на федеральной трассе в Новониколаевском районе Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 10-45 час.
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