Жители Алтая рассказали, как и за какие деньги будут подрабатывать на майских праздниках

Лишь 8% опрошенных планируют заработать за несколько дней более 20 тысяч рублей Подрабатывать на майских праздниках планируют 29% опрошенных жителей Алтайского края, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.
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