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Гутерриш встретится с Байденом для обсуждения цен на энергоносители

Гутерриш встретится с Байденом для обсуждения цен на энергоносители

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью РИА "Новости", что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН и обсудить рост цен на энергоносители и продукты.

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