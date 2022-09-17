Гутерриш встретится с Байденом для обсуждения цен на энергоносители

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью РИА "Новости", что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН и обсудить рост цен на энергоносители и продукты.