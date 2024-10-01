ВВI: воздействие антибиотиков в раннем возрасте усиливает агрессию у мышей

Ученые из Университета имени Бар-Илана (Израиль) установили, что нарушение микробиома из-за использования антибиотиков в критические периоды развития у мышей может привести к стойкому агрессивному поведению в дальнейшей жизни.
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