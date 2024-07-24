Экипаж танка Т-72Б3М ликвидировал две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Машина не получила повреждений и вернулась в укрытие Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт украинской армии, живую силу и две БМП на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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