Экипаж танка Т-72Б3М ликвидировал две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Машина не получила повреждений и вернулась в укрытие Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт украинской армии, живую силу и две БМП на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.