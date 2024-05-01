НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаев
    Министерские чиновники накопили себе на недвижимость, пароходы, самолеты и на случай старости!ЦБ: В пенсионной ...
  • yumashev
    Если деньги не работают. а лежат, то грош им цена и пенсионному фонду тоже.ЦБ: В пенсионной ...
  • Александр Жучков
    Пенсионные деньги на конец 2023 года выросли на 7,2%. А пенсия у меня на конец 2023 года почему-то на эти 7,2% не выр...ЦБ: В пенсионной ...

Что изменится для россиян в мае

Что изменится для россиян в мае

Банки не будут брать комиссию с физлиц за онлайн-переводы между их счетами или вкладами в разных кредитных организациях, а особо важные объекты оборонного значения, сведения о которых являются гостайной, не будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх