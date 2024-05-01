Что изменится для россиян в мае

Банки не будут брать комиссию с физлиц за онлайн-переводы между их счетами или вкладами в разных кредитных организациях, а особо важные объекты оборонного значения, сведения о которых являются гостайной, не будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости.
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