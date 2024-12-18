Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав жителей города Волгограда

В СМИ опубликовано обращение жителей пос. Электромонтажник города Волгограда, в котором они сообщают о том, что в течение нескольких лет компетентные органы не решают проблему обеспечения местных жителей питьевой водой.
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