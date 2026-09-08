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Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС

Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС

Ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС.

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