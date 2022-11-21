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Высмеявший песню “Я русский” Александр Гудков как ни в чем не бывало вернулся в Москву

Высмеявший песню “Я русский” Александр Гудков как ни в чем не бывало вернулся в Москву

Пародист продолжает вести светскую жизнь в столице. После скандальной пародии на патриотическую песню SHAMAN “Я русский” Александр Гудков покинул территорию страны.

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