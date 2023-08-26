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Даниэль Риккардо об аварии: «Я врезался бы либо в Пиастри, либо в стену»

Инцидент произошел во время второй тренировки перед Гран-при Нидерландов. Гонщик «Альфа Таури» влетел в барьеры вслед за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

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