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Обзор матчей 1/16 финала Welsh Open 2024

Обзор матчей 1/16 финала Welsh Open 2024

Лука Бресель обыграл Грэма Дотта, Том Форд нокаутировал Барри Хокинса, Марко Фу нанес поражение Дэниелу Уэллсу, Стэн Муди проиграл Доминику Дэйлу, Хоссейн Вафаей уступил Джеку Джонсу, а Фань Чжэнъи одержал комфортную побед над Аароном Хиллом в 1/16 финала на турнире Welsh Open 2024, сообщает WST.

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