Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: был уверен, что умру в тюрьме

Политик Владимир Кара-Мурза, приговоренный в России к 25 годам лишения свободы в колонии по делам о государственной измене и фейках о ВС РФ, в телефонном разговоре с семьей заявил, что не надеялся на свое освобождение.
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