Вудкрофт об 1:2 ОТ с «Витязем»: Расстроен. «Динамо» контролировало игру, но не победило. Большинство не сработало»

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с «Витязем» (1:2 ОТ). «Расстроен результатом. Мы контролировали игру, но не смогли победить.
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