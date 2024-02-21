Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в заседании глав МИД G20

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Рио-де-Жанейро для участия в заседании руководителей внешнеполитических ведомств государств, которые входят в «Большую двадцатку».
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