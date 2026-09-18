Врач Лапа: по лестнице нельзя ходить людям после инфаркта

Ходьба по ступенькам действительно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это касается только здоровых людей, предупредила в интервью «Радио 1» врач Людмила Лапа.
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