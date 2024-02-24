Подбитое грузовое судно, брошенное в Аденском заливе, начало тонуть

Грузовое судно, брошенное в Аденском заливе после нападения йеменских повстанцев, набирает воду и оставило огромное нефтяное пятно в результате экологической катастрофы, которая, как заявило в пятницу Центральное командование США, может усугубиться.
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