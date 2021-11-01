«Ударными» стали 2 соединения и 21 подразделение общевойскового объединения в Бурятии

Главным критерием в присвоении подразделению почетного наименования «Ударное» является оценка слаженности действий, проявленных в ходе выполнения учебно-боевых задач, и оценка уровня владения штатным вооружением и техникой.
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