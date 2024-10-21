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    а вы можете  писать тк  чтобы  люди понимали .что вы хотите  сказать ?  кто такой  ,кудрявый  ?  и  очень  интересно ...В Кремле сочли ва...
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На время саммита БРИКС поликлиники Казани будут принимать вызовы на час дольше

Во время саммита БРИКС поликлиники Казани перейдут на усиленный режим работы. Начиная с 22 по 24 октября включительно медики будут принимать вызовы на дом с неотложными состояниями на один час дольше обычного графика.

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