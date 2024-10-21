На время саммита БРИКС поликлиники Казани будут принимать вызовы на час дольше

Во время саммита БРИКС поликлиники Казани перейдут на усиленный режим работы. Начиная с 22 по 24 октября включительно медики будут принимать вызовы на дом с неотложными состояниями на один час дольше обычного графика.
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