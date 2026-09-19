Britain Faces £150 Billion Grid Overhaul to Power Renewable Energy Boom

The United Kingdom will need to invest heavily in expanding its electricity grid to meet rising power demand and ensure that new renewable energy projects can connect to it.
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