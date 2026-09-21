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Пронедра

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Резкая перемена погоды в Сочи чуть не смыла районы под землю

Резкая перемена погоды в Сочи чуть не смыла районы под землю

Кошмар в Сочи разыгрался мгновенно: резкая перемена погоды затопила улицы, а районы могли «уехать» вместе с землёй.

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