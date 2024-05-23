Гендиректор «Салавата» о Жафярове: «Пока не ведем переговоров. В то же время не исключаем такой возможности»

– Есть ли у клуба интерес к Дамиру Жафярову? – Пока не ведем переговоров с его представителями. В то же время не исключаем такой возможности, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
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