Депутат рассказал о борьбе с переписыванием истории в Свердловской области

ИЗВЕСТИЯ Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, к которому обращались жители региона с просьбами проверить мероприятия, организованные в Екатеринбурге партией "Яблоко", рассказал РЕН ТВ о том, как местные власти борются с переписыванием истории.