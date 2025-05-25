Депутат рассказал о борьбе с переписыванием истории в Свердловской области

ИЗВЕСТИЯ Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, к которому обращались жители региона с просьбами проверить мероприятия, организованные в Екатеринбурге партией "Яблоко", рассказал РЕН ТВ о том, как местные власти борются с переписыванием истории.
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