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У ФРГ и России есть общая напасть: она парализует ужасом цивилизованный мир

У ФРГ и России есть общая напасть: она парализует ужасом цивилизованный мир

Они летят без тормозов прямо в группы пешеходов, обкуренные пользователи обоих полов носятся на них по оживленным улицам, а сами доступные для аренды электросамокаты стоят поперек практически всех пешеходных дорожек.

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