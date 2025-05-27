По факту инцидента с самолетом в Киренске завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту авиационного происшествия с самолетом в Киренске. Как сообщало «Иркутск Сегодня», 26 мая судно, следовавшее из Иркутска, из-за излома передней стойки опоры шасси выкатилось за пределы посадочной полосы в городе Киренске.
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