Существуют правила, которые характеризуют и определяют Евросоюз как историческую организацию. Однако теперь Брюссель идет на разрушение единства и традиций, чтобы продолжать линию русофобии вопреки здравому смыслу.
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