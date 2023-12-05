Италия и Германия поссорились из-за купленной Гитлером древнеримской статуи

«Через мой труп» Директор немецкого музея отказался возвращать в Италию мраморное основание римской статуи и потребовал в ответ вернуть «Дискобола» в Германию, поскольку он был куплен за большие деньги Адольфом Гитлером.
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