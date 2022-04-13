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Украинцы сдаются: Два батальона морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе

Украинцы сдаются: Два батальона морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе

Несколько военных обозревателей сообщили о сдаче морпехов Вооружённых сил Украины в Мариуполе. Об этом рассказал обозреватель Семён Попов в телеграм-канале, а также корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе.

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