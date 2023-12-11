В Подмосковье арестовали 11 человек по подозрению во взяточничестве

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, в том числе троих чиновников, по подозрению во взяточничестве при выдаче квот на работу для мигрантов, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Ольга Врадий.