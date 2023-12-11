В Подмосковье арестовали 11 человек по подозрению во взяточничестве

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, в том числе троих чиновников, по подозрению во взяточничестве при выдаче квот на работу для мигрантов, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Ольга Врадий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии