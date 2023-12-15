«Упс, ошибка вышла!»: «Небратья» двое суток «обнуляли» друг друга, думая, что это русские

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Avia.pro - Новости 449,2K подписчиков События на территории соседнего государства порой напоминают сценарий не самого удачного фильма, где роли главных антагонистов играют сами же участники этой потасовки.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Ну вроде как мы все знаем про мошейников. Почему господин Бортников их не поставит на службу РФ? Чтобы евреи Украины много не зарабатывали?
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20 час.
А Кудасов
О чём такое свидетельствует коню и ежу понятно. Не думаю, что у наших подобного не бывало.
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20 час.
Станислав Магдалинов
А кто автор этих новостей,у которого враги стали &quot;оппонентами&quot;?
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1 час.

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