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Петербургский дневник

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Международной организации евразийского сотрудничества и ассоциация предпринимателей Евразии и Африки подписали соглашение на ПМЭФ

Международной организации евразийского сотрудничества и ассоциация предпринимателей Евразии и Африки подписали соглашение на ПМЭФ

Стороны планируют укрепить и расширить сотрудничество между странами В рамках Петербургского международного экономического форума 8 июня на стенде Москвы состоялось подписание соглашения Международной организации евразийского сотрудничества (МОЕС) со Всемирной ассоциацией предпринимателей Евразии и Африки (ОАЭ, Рас-эль-Хайма).

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