Международной организации евразийского сотрудничества и ассоциация предпринимателей Евразии и Африки подписали соглашение на ПМЭФ

Стороны планируют укрепить и расширить сотрудничество между странами В рамках Петербургского международного экономического форума 8 июня на стенде Москвы состоялось подписание соглашения Международной организации евразийского сотрудничества (МОЕС) со Всемирной ассоциацией предпринимателей Евразии и Африки (ОАЭ, Рас-эль-Хайма).