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Трамп резко сократил нелегальные пересечения границы за три дня президентства

Трамп резко сократил нелегальные пересечения границы за три дня президентства

За первые три дня президентства Дональда Трампа количество незаконных пересечений границы США и Мексики сократилось на 35%.

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