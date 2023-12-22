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Еда с сюрпризом: что добавляют в наши продукты

Еда с сюрпризом: что добавляют в наши продукты

Наряду с другими ингредиентами пищевые добавки, как правило, указываются на упаковке, но среди них есть и те, наличие которых никогда не обозначается на этикетке, а если и указывается, то в качестве Е-кода, на который практически никто не обращает внимания.

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