Не музыкант, так футболист: с кем встречается 17-летняя дочь Сергея Жукова

Дочь лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника, похоже, обрела счастье в личной жизни. Избранником семнадцатилетней артистки стал двадцатидвухлетний защитник ЦСКА Матвей Лукин.
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