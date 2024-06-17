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Монреаль Импэкт – Нью-Йорк Ред Буллс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 20 июня

Монреаль Импэкт – Нью-Йорк Ред Буллс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 20 июня

В четверг, 20 июня, сыграют Монреаль Импэкт и Нью-Йорк Ред Буллс в рамках МЛС (MLS). ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе  Stade Saputo Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

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