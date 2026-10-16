Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе предупредил о миграционном кризисе: в случае поражения ВСУ в Европу могут отправиться 20 миллионов украинцев.
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