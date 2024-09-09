Политологи подметили важную особенность в региональных выборах: «Высочайшая активность»

МОСКВА, 9 сентября. ФедералПресс. Партии и кандидаты проявили высочайшую активность, а сами выборы были конкурентными – сошлись во мнении политологи, подводя итоги региональных выборов в пресс-центре МИЦ «Известия».
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