Охоту ВС РФ на тыловые блокпосты и транспорт снабжения ВСУ показали на видео

Операторы российских FPV-дронов уже некоторое время ведут активный поиск и уничтожение целей в ближнем тылу украинских сил вдоль линии боевого соприкосновения, в том числе на Слобожанщине, на территории Сумской и Харьковской областей Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии