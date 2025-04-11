Уникальная передвижная ретро-выставка оружия и печатных изданий времен Великой Отечественной войны «Программа Сталинградский ветер» проходит в районах Волгоградской области

В рамках мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне Главным управлением МВД России по Волгоградской области совместно с местным военно-историческим музеем организована передвижная ретро-выставка оружия и печатных изданий военных времен «Программа Сталинградский ветер».
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