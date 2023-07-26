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Наследный принц Саудовской Аравии призвал участников саммита в Джидде действовать коллективно

Наследный принц Саудовской Аравии призвал участников саммита в Джидде действовать коллективно

В Джидде завершился первый саммит руководителей стран Персидского залива и Центральной Азии. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал его участников коллективно отвечать на вызовы, стоящие перед государствами, передает «МИР 24».

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