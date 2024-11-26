В АО «Транснефть – Урал» прошла научно-техническая конференция молодежи

Молодые специалисты Челябинского нефтепроводного управления — филиала АО «Транснефть — Урал» — наряду со своими коллегами из других филиалов предприятия приняли участие в 1 этапе I тура V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи.
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